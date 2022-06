Basketball: 3x3-Teams in WM-Achtelfinals ausgeschieden

Wie schon in der Vorrunde hatten die Damen des Deutschen Basketball Bundes (DBB) auch gegen Kanada Probleme. Weniger als einen Monat nach dem Gewinn des Auftaktturniers der Women's Series in Tel Aviv reichten in der Runde der letzten 16 gegen die Ahornblätter auch sechs Punkte von Sonja Greinacher (Team Bundeswehr) als bester Werferin nicht zum Erfolg. In der Männer-Mannschaft zeichnete sich der Düsseldorfer Niklas Geske mit sieben Zählern als erfolgreichster Werfer aus.