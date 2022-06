Kanu: DM-Titel für Kretschmer und Hake

Kanute Peter Kretschmer hat sich bei den deutschen Meisterschaften im Rahmen der „Finals“ in Berlin den Titel im Einer-Canadier über 160 m gesichert.

Kanute Peter Kretschmer hat sich bei den deutschen Meisterschaften im Rahmen der „Finals“ in Berlin den Titel im Einer-Canadier über 160 m gesichert. Der London-Olympiasieger gewann am Samstag das Duell gegen Nico Pickert (Bochum) im Foto-Finish. „Ich bin sehr stolz, dass ich das geschafft habe. Beim Zielsprung gehört auch ein bisschen Glück dazu“, sagte Kretschmer, der im Vorlauf Sebastian Brendel bezwungen hatte, in der ARD.