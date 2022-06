Formel 1: "Wenn Michael hier wäre..." Bernie Ecclestone stärkt Mick Schumacher

Ecclestone: Schumacher „hat die Fähigkeit“

Schumachers Potenzial ist laut Ecclestone unbestritten: „Er hat die Fähigkeit. Und ich bin mir sicher, dass es sein Wille ist. Es geht darum, ob es ein Team gibt, das ihn nehmen und versuchen will, sicherzugehen: Ist er so gut wie sein Vater?“

Als einziger Stammpilot neben Nicolas Latifi wartet der Haas-Fahrer noch auf einen Zähler in dieser Saison. Zuletzt war Schumacher in Kanada auf Kurs zum ersten Top-Ten-Resultat, schied allerdings nach dem ersten Renndrittel mit technischen Problemen aus.

Vettel wird zu politisch

„Er ist nicht so konzentriert. Früher, als er Rennen gewann, wusste er nicht, was in der Welt vorgeht und kümmerte sich nicht drum“, erklärte er und schob nach: „Nun kümmert er sich und denkt an die Zukunft der Welt. Ich finde, er hat zwar recht, aber ich glaube nicht, dass er seine Position nutzen sollte aus diesem Grund.“