Stachowski: "Wimbledon-Signale an Ukraine ermutigend"

Stachowski: „Werden geschlachtet, ermordet“

Aus diesem Grund kann Stachowski Kritik von früheren Kollegen wie Spaniens Topstar Rafael Nadal an den Wimbledon-Beschlüssen nicht nachvollziehen: "Es wird sich nichts ändern, so lange das niemand den russischen Profis klar sagt. Ich bin glücklich, dass russische und belarussische Profis ausgeschlossen wurden."

Einmal mehr habe der altehrwürdige Klub in London sich vom Alltagsgeschäft abgehoben: „Wimbledon hat gezeigt, und das war immer so, dass es größer ist als alle Spieler. Wimbledon geht immer voran, was Fairness, was Moderne betrifft. Doch es bleibt seiner Tradition treu, sie geben Tradition Wert. Wimbledon vereint Aristokratie und Moral.“