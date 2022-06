Mega-Rückkampf zwischen Conor McGregor und Floyd Mayweather?

Mayweather steigt wieder in den Ring!

Es war einer der größten Kämpfe aller Zeiten - zumindest was das Zuschauer- und Medieninteresse angeht: 2017 begegneten sich Boxer Floyd Mayweather und UFC-Kämpfer Conor McGregor im Ring. ( NEWS: Alles Wichtige zum Boxen )

Geboxt wurde nur mit Fäusten, ein Umstand, der freilich Mayweather zugutekam. Und so verwunderte es nicht, dass der US-Amerikaner den Kampf auch gewann.

Mayweather soll neunstellige Summe kassieren

Die gehandelten Zahlen haben es derweil in sich: So soll allein Mayweather eine neunstellige Summe kassieren, analog zu 2017, als rund 275 Millionen Dollar in seine Kasse flossen. McGregor kam auf 85 Millionen.