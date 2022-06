Schwimm-WM: Lagenstaffel der Männer erreicht Finale

Die Lagenstaffel der Männer hat dem deutschen Schwimmteam zum Abschluss der WM in der Budapester Duna Arena einen weiteren Finalplatz beschert.

Die Lagenstaffel der Männer hat dem deutschen Schwimmteam zum Abschluss der WM in der Budapester Duna Arena einen weiteren Finalplatz beschert. Das Quartett mit Ole Braunschweig, Lucas Matzerath, Eric Friese und Rafael Miroslaw zog über 4x100 m auf Platz sieben (3:33,98 Minuten) in den Endlauf an Samstagabend ein.