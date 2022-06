NHL: Colorado und Sturm verpassen Entscheidung im Stanley Cup

Tampa Bay will “NHL-Geschichte unseren Stempel aufdrücken”

In der heimischen Arena verloren die Colorado Avalanche das fünfte Spiel der Finalserie mit 2:3 (0:1, 1:1, 1:1). Damit verkürzt ihr Gegner, die Tampa Bay Lightning, in der Serie auf 2:3. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NHL)

Colorado scheiterte immer wieder am starken Andrei Vasilevskiy. Auch der deutsche NHL-Profi Nico Sturm, der etwas mehr als sechs Minuten auf dem Eis stand, konnte seinen einzigen Schuss nicht im gegnerischen Tor unterbringen.

So konnten die Gäste rund sechseinhalb Minuten vor Schluss durch Ondrej Palat für die Entscheidung sorgen.

Am Sonntag steht Spiel sechs in Florida an. Dort hat das Sturm-Team die zweite Chance, sich den begehrten Titel zu sichern.