Haller zu Borussia Dortmund: Darum kann sich der BVB den Mega-Deal leisten

Haller-Analyse: Das macht die neue BVB-Tormaschine so besonders

Der BVB greift an!

Sébastien Haller ist schon der siebte Neuzugang in diesem Sommer. Und die Transferperiode hat offiziell noch gar nicht angefangen (das Fenster öffnet erst am 1. Juli). Der neue Sportchef Sebastian Kehl treibt mit seinem Team den Personal-Umbruch weiter mit aller Kraft voran. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Für Haller blättern die Schwarzgelben nach SPORT1 -Informationen 31 Millionen Euro hin, weitere vier Millionen Euro können an Bonuszahlungen dazukommen. Der Stürmer absolvierte am Donnerstag den Medizincheck, vollzogen wurde der Transfer allerdings noch nicht - auf Wunsch von Ajax Amsterdam ( Warum Haller ohne Unterschrift abreiste )

Durch die Verpflichtungen von Haller, Karim Adeyemi (30 Millionen Euro als Sockelbetrag von Salzburg), Nico Schlotterbeck (20 Millionen Euro als Sockelbetrag von Freiburg) und Salih Özcan (5 Millionen Euro von Köln) haben die Dortmunder in diesem Sommer bereits 86 Millionen Euro investiert. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Haaland-Verkauf beschert dem BVB ordentlich Kohle

Kürzlich erst hat der börsennotierte Pott-Klub vermeldet, dass man durch Corona, die vorzeitige Trennung von Trainer Marco Rose und die Misserfolge in den Pokal-Wettbewerben im vergangenen Spieljahr noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht ist, als bislang angenommen.

Was den Dortmundern zweifelsohne hilft: Der Verkauf von Erling Haaland. Der zu Manchester City abgewanderte Superstar hat der Borussia rund 75 Millionen Euro eingebracht, was transferbereinigt am Ende rund 35 bis 40 Millionen Euro heißt. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)