Das große Talent von Manchester United veröffentlichte bei Instagram in seiner Story zwei Bilder mit Waffen aus seinem Urlaub. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Auf dem ersten Schnappschuss posierte nur der 19-Jährige mit einer großen Pistole. Auf dem zweiten Bild wird Mejbri von drei Männern flankiert, die allesamt eine Waffe in der Hand tragen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Mejbri posiert mit Waffen

Der Tunesier war in der vergangenen Saison einer der Senkrechtstarter des Vereins und kam auf zwei Einsätze in der Premier League. Unter anderem wurde er beim 0:4 gegen den FC Liverpool eingewechselt. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Bereits mit 16 Jahren hatten die Red Devils rund zehn Millionen Euro an die AS Monaco gezahlt. Der Klub hat große Hoffnungen in das Talent.