FC Liverpool: Das ist der Rekord-Youngster: Für Calvin Ramsay bricht Klopp-Team eigenen Transferrekord

Mit Calvin Ramsay holt Jürgen Klopp einen 18-Jährigen, der in seiner Heimat bereits für Furore sorgte - und einen Transferrekord der Reds brach.

Noch nie zahlte der FC Liverpool eine solch hohe Summe für einen 18-Jährigen. Der schottische U-Nationalspieler kostet laut der Times 4,7 Millionen Euro, die Ablösesumme könnte in Zukunft durch Bonuszahlungen noch um rund 2,9 Millionen Euro steigen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Ramsay als bester Jungprofi in Schottland ausgezeichnet

Mit Ramsay bekommt Klopp eines der größten Rechtsverteidiger-Talente Europas. In der abgelaufenen Saison steuerte er neun Torvorlagen und ein Tor in 33 Spielen bei und wurde als bester schottischer Jungprofi ausgezeichnet.

Sein Debüt für die Profis des FC Aberdeen, wo er alle Jugendmannschaften durchlief, feierte er am 20. März 2021 bei einer 0:1-Niederlage gegen Dundee United. „Calvin ist ein weiterer spannender junger Spieler. Wir sind sehr erfreut“, teilte Klopp mit.

Der Youngster war eines der scheinenden Lichter in der abgelaufenen Saison in Aberdeen, das am Ende den zehnten Platz der schottischen Premier League erzielte.