Wer verpasst G2 Esports die erste Niederlage? LEC-Spieltag #2

Wird BDS überfahren?

Besonders für die aus der Schweiz stammende eSports-Organisation könnte es dieses Wochenende noch schlimmer kommen. Am heutigen Freitag bekommt es BDS mit G2 Esports zu tun, das sich seit dem Spring Split Finale in Bestform präsentiert und trotz der Halbfinalniederlage im Zuge des MSI weiter loslegt wie die Feuerwehr.

Mit Team Vitality wartet am Samstag wiederum eines der aktuell besseren Teams der höchsten europäischen Spielklasse. Das Team, das mit großen Ambitionen in die Season startete, aber am Ende doch enttäuschend weit abgeschlagen landete, sicherte sich am vergangenen Wochenende gegen Misfits und BDS die ersten Siege, jedoch hatte man zugleich gegen die MAD Lions den Kürzeren gezogen. Entsprechend kann das Match gegen den Spitzenreiter als erste richtige Feuertaufe des Summer Splits angesehen werden.