Schwimmen WM: Synchronschwimmerin Anita Alvarez spricht über nach Ohnmachts-Drama

Anita Alvarez tritt bei der Schwimm-WM nicht mehr an. Die US-Athletin spricht erstmals über ihren dramatischen Ohnmachtsanfall-Anfall.

US-Synchronschwimmerin Anita Alvarez, die am Mittwoch unter Wasser ohnmächtig wurde und von ihrer Trainerin gerettet wurde , hat erstmals über den dramatischen Vorfall bei der Schwimm-WM in Budapest gesprochen.

Alvarez spricht über WM-Drama

Plötzlich ging die Athletin unter, bewegte sich nicht mehr und trieb schließlich weit unter der Wasseroberfläche am Beckenboden. Da die Rettungskräfte erst zögerlich reagierten, musste ihre Trainerin Andrea Fuentes abtauchen und die Sportlerin retten.

Die US-Amerikanerin musste sich am Freitagvormittag einer umfassenden Untersuchung unterziehen, wie ein Vertreter des Weltverbandes FINA erklärte.

Alvarez aus Starterliste gestrichen

Trotz der Besserung tritt sie bei den Weltmeisterschaften am Freitag nicht mehr in der Freien Kür an.