Transgender-Debatte im Sport: In welchem Wettbewerb dürfen Trans* Frauen starten?

Der Weltverband FINA kündigte daraufhin am Rande der WM in Budapest eine entsprechende Regelung an. Demnach dürfen trans* Frauen nur noch bei den Frauen antreten, wenn sie geschlechtsangleichende Maßnahmen bis zum Alter von zwölf Jahren abgeschlossen haben.

Auch im Fußball wird diskutiert

Wo liegt die Grenze zur Unfairness?

Doch ist es wirklich so einfach? In jeder Sportart gibt es schließlich körperliche Unterschiede, die einen Vor- oder Nachteil bedeuten. Wo ist die Grenze zur Unfairness erreicht? Ist - wie etwa in der Leichtathletik - der Testosteron-Spiegel der letztlich entscheidende Faktor? Und was passiert eigentlich im Kopf des Menschen, der oft genug ganz andere Probleme hat?