Darts: PDC European Darts Matchplay in Trier mit MvG, Wright, Price - LIVE im TV und Stream

Auf der PDC European Darts Tour 2022 steht das neunte Event an. In Trier duellieren sich 48 Spieler um den Titel und SPORT1 ist LIVE dabei.

Die PDC European Darts Tour 2022 macht in Trier Station. In der Arena Trier treten vom 1. bis 3. Juli (Alle Spiele LIVE auf SPORT1 ) 48 Spieler an, um sich den neunten Titel der diesjährigen Europa-Tour zu sichern. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Auch Titelverteidiger Joe Cullen ist mit am Start. „The Rockstar“ setzte sich bei der letzten Ausgabe - aufgrund von Corona war das Turnier zuletzt 2019 Teil der European Tour - mit 8:5 gegen MvG durch und sicherte sich so seinen ersten Titel bei diesem Event.

Komplettiert wird das Teilnehmerfeld von 32 weiteren Spielern, die in verschiedenen Qualifikationsturnieren ermittelt wurden. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

Bis zum Viertelfinale werden die Duelle im Modus Best of 11 Legs durchgeführt. Die Halbfinale gehen über maximal 13 Legs, während das Finale im Best of 15 Legs entschieden wird.