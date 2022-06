3. Liga: Osnabrück und Duisburg eröffnen neue Saison

Mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem VfL Osnabrück und dem MSV Duisburg startet die 3. Liga am 22. Juli in die neue Saison.

Mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem VfL Osnabrück und dem MSV Duisburg startet die 3. Liga am 22. Juli (19.00 Uhr/MagentaSport) in die neue Saison. Dies geht aus dem Spielplan hervor, den der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag veröffentlichte. Die Paarung Osnabrück-Duisburg war bereits in der vergangenen Saison als Eröffnungsspiel angesetzt, coronabedingt kam es aber zu einer Verlegung.