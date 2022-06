Wimbledon: Freier Eintritt für Flüchtlinge aus der Ukraine

Kerber in Wimbledon gesetzt

Kommende Woche startet das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon. Die Organisatoren wollen dabei den Menschen aus der Ukraine zurückgeben.

Der All England Club verschenkt Wimbledontickets für den „middle sunday“ (3. Juli) an Flüchtlinge aus der Ukraine.

Das teilten die Organisatoren des Rasenklassikers drei Tage vor Turnierbeginn am Freitag mit.

„Ich freue mich, die ukrainischen Flüchtlinge, die in Merton und Wandsworth untergebracht sind, zu den Matches am ‚middle sunday‘ begrüßen zu dürfen“, sagte Ian Hewitt, Vorsitzender des All England Club.