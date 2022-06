Borussia Mönchengladbach: Top-Talent Oscar Fraulo (18) kommt aus Dänemark

Farke tritt Gladbach-Job an: "Vielleicht die 1D-Lösung"

Der fünfmalige deutsche Meister gab am Freitag die Verpflichtung des Mittelfeld-Talents Oscar Fraulo bekannt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Oscar Fraulo kommt aus Dänemark nach Gladbach

Der 1,80 Meter große, in Odense geborene Youngster hat italienischen Wurzeln - zweiter Vorname: Luigi -, er ist U19-Nationalspieler, in der vergangenen Saison der UEFA Youth League schoss er fünf Tore in sechs Spielen und bereitete vier weitere vor.