Tennis: Hamburg European Open live bei ServusTV Deutschland

Die Hamburg European Open der Tennisprofis vom 18. bis 24. Juli am Rothenbaum werden von ServusTV Deutschland live im Free TV übertragen.

Die Hamburg European Open der Tennisprofis vom 18. bis 24. Juli am Rothenbaum werden von ServusTV Deutschland live im Free TV übertragen. Die Centre-Court-Spiele der Frauen am 17. Juli bei der erstmals seit 1978 als Kombi-Turnier ausgetragenen Veranstaltung sind bei ServusTV On im Streaming zu sehen.