Ovtcharovs DM-Comeback - Rekord von Roßkopf/Fetzner wackelt

Auf der Suche nach seiner Top-Form findet der frühere Russland-Legionär Dimitrij Ovtcharov nach langer Abstinenz wieder den Weg zu einer Tischtennis-DM. Acht Jahre nach seinem bislang einzigem DM-Erfolg gibt der 33-Jährige am Wochenende in Saarbrücken sein Comeback bei nationalen Titelkämpfen.

Bei seiner Rückkehr in die Box beim WTT-Turnier in Lima war der Ex-Europameister bis ins Finale gekommen - und im Endspiel seinem Nationalmannschafts-Kollegen Dang Qiu (Düsseldorf) unterlegen. „In Lima hat der Fuß gehalten. In Saarbrücken erwarte ich wieder einen harten Wettkampf, was mir gut tun wird“, sagte Ovtcharov vor dem DM-Auftakt.