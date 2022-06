Raisner: Fünfkampf weiter im Schatten des Tokio-Eklats

Die schon länger umstrittene Disziplin Springreiten war mit dem Eklat um die deutsche Athletin Annika Schleu bei den Spielen in Tokio untragbar geworden.

Schleu hatte auf Goldkurs gelegen, bis ihr zugelostes Pferd das Springen verweigerte. Unter Tränen versuchte sie, das Tier mit Sporen und Gerte zurück in den Parcours zu bringen. Raisner animierte ihre Athletin zusätzlich mit umstrittenen Zurufen („Hau drauf“) und einem Faustschlag gegen das Pferd.

Als Konsequenz aus der internationalen Kritik beschloss der Weltverband UIPM Ende 2021 die Streichung der Teildisziplin Reiten nach den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Damit will die UIPM einem drohenden Rauswurf durch das Internationale Olympische Komitee (IOC) aus dem Programm der Spiele zuvorkommen. Angedacht ist ein stattdessen ein Hindernislauf (Obstacle Course Racing).