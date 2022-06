CS:GO: Deutsche Teams mit starkem Auftakt beim Roobet Cup. Winken schon heute die Playoffs?

BIG rund um Tizian „tiziaN“ Feldbusch startet erfolgreich in den Roobet Cup © BIG via Twitter

Seit Mittwoch läuft mit dem Roobet Cup ein weiteres hoch dotiertes Counter-Strike-Event. Mit dabei sind die deutschen Vertreter von BIG, die in ihrem Auftaktspiel gegen das russische Roster von Entropiq ranmussten. Auch MOUZ ist in das Turnier gestartet.

Roobet-Cup: MOUZ & BIG erfolgreich

Entsprechend ein wenig überraschend gewann Entropiq mit 16:11 auf der ersten Map Overpass. Nach einer 9:6 Halbzeitführung agierte das deutsche Roster rund um Ingame-Leader Johannes „ tabseN “ Wodarz ein wenig unkonzentriert und ließ so in Hälfte zwei einen 10:2-Run der Tschechen zu. Mit einem anschließenden 16:10 auf Dust2 und einem 16:13 auf der Decider-Map Mirage korrigierte der Favorit aber seinen Lapsus aus der ersten Partie und steht nun im Winners Match gegen den FaZe Clan, bei dem ein Sieg direkt für die Playoffs berechtigt.

Neben BIG ist auch die andere Deutschland repräsentierende eSports-Orga MOUZ erfolgreich in das Turnier gestartet. Mit 2:0 konnten Jon „ JDC “ de Castro und Co einen weitestgehend ungefährdeten Sieg gegen Imperial Esports einfahren und stehen nun ebenfalls im Winners Match der Gruppe C gegen ENCE, welches sich trotz seiner haushohen Favoritenrolle im Spiel gegen Eternal Fire schwer tat und am Ende nur knapp mit 2:1 gewann.

Weiter geht es im Spielplan heute ab 15:00 Uhr mit BIG vs. FaZe (Gruppe A) und Astralis vs. Cluod9 (Gruppe B) sowie ab 19:00 Uhr mit ENCE vs. MOUZ (Gruppe C) und forZe vs. 9z (Gruppe D). Die Gewinner dieser Best-of-Three-Partien sind automatisch für die nächsten Woche Montag beginnenden Playoffs qualifiziert.