Bundesliga: Andr Breitenreiter will TSG Hoffenheim in erfolgreiche Zukunft führen

Der neue Trainer Andre Breitenreiter will den Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim in eine erfolgreiche Zukunft führen.

Breitenreiter wird seine neuen Schützlinge am Sonntag (15.00 Uhr) zum ersten Training in der Vorbereitung auf die kommende Saison bitten. Seine Premiere an der Seitenlinie feiert der Coach am 2. Juli bei einem Testspiel beim Regionalligisten Astoria Walldorf. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)