Tennis, Wimbledon: Oscar Otte rückt in die Setzliste auf Rang 32 vor nach Absage von Monfils

Deutscher Tennis-Star verbessert sich von Rang 151 auf 37

Vor einem Jahr stand Otte auf Platz 151 der Weltrangliste und gab nach drei Siegen in der Qualifikation sein Debüt im Hauptfeld von Wimbledon. Wenige Wochen später gelang ihm mit dem Einzug ins Achtelfinale der US Open der Durchbruch. In diesem Jahr bestätigte er die Leistungen mit den Halbfinals in München, Stuttgart und Halle/Westfalen. (SERVICE: Das ATP-Ranking)