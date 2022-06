Vorwurf der Untreue: PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi freigesprochen

Nasser Al-Khelaifi ist in einem TV-Rechte-Fall vom Vorwurf der Anstiftung zur ungetreuen Geschäftsbesorgung in zweiter Instanz freigesprochen worden.

Nasser Al-Khelaifi, Klubpräsident des französischen Meisters Paris Saint-Germain und Chef des Senders BeIN Sports, ist in einem TV-Rechte-Fall vom Vorwurf der Anstiftung zur ungetreuen Geschäftsbesorgung auch in zweiter Instanz freigesprochen worden. Das Berufungsverfahren wurde am Freitag vom Schweizerischen Bundesstrafgericht in Bellinzona abgeschlossen.