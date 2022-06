BVB: Warum Sebastién Haller ohne Unterschrift wieder abgereist ist

Kurz in den Pott und gleich wieder zurück: Sébastien Haller hat am Donnerstag erfolgreich den Medizincheck im Dortmunder Knappschaftskrankenhaus absolviert und ist anschließend wieder abgereist. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Verzögerter Haller-Deal wegen der Börse

Hintergrund: Wie auch der BVB ist der holländische Serienmeister an der Börse. Per Ad-Hoc-Meldung wollen die Holländer den Deal erst zwischen dem 4. und 8. Juli vermelden.

Das hat geschäftliche Gründe. Ajax will den Haller-Verkauf in das neue Geschäftsjahr (startet am 1. Juli) legen, um auch im kommenden Jahr ein Plus zu erwirtschaften.