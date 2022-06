Nations League: Volleyballer unterliegen den Niederlanden

Die Mannschaft des neuen Bundestrainers Michal Winiarski verlor am Freitag gegen die Niederlande nach hartem Kampf mit 1:3 (25:22, 29:31, 23:25, 16:25) und muss um den Einzug in die K.o.-Runde bangen.

In der Gruppe mit 16 Teams liegt Deutschland nach sieben Spielen bei drei Siegen und vier Niederlagen auf Rang zehn, die besten Acht ziehen in die K.o.-Phase ein. Letzter Gegner in der zweiten Gruppenphase auf den Philippinen ist am Sonntag (5.00 Uhr MESZ) Spitzenreiter Frankreich.