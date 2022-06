Bundesliga, Transfer-News: Wechselt Eduard Löwen in die MLS zu St. Louis?

Kein Kontakt mit Magath! So plant Schwarz den Hertha-Neuaufbau

Eduard Löwen steht vor einem Wechsel in die US-amerikanische MLS. Bei St. Louis City SC erhofft sich der Mittelfeldspieler einen Neustart. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Nach Informationen der BILD steht Löwen vor einem Wechsel in die Major League Soccer. Dort wird sich der 25-Jährige dem neu gegründeten St. Louis City SC anschließen, der ab 2023 in der höchsten amerikanischen Spielklasse an den Start gehen wird.