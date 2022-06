Olympia-Aus für Nordische Kombination droht! Eric Frenzel und Co. in Sorge

Bei einem „Nein“ könnte es auch den Männern an den Kragen gehen

Am Freitag entscheidet das Internationale Olympische Komitee (IOC) über die Aufnahme der Frauen in das Programm für die Winterspiele 2026.

Die große Sorge: Sollte es bei einem „Nein“ bleiben, könnte es 2030 auch den Männern an den Kragen gehen. „Mein Wunsch wäre es, dass die Damen olympisch werden - und wir es bleiben“, sagte Sportsoldat Frenzel in einem Bundeswehr-Interview.

Wie realistisch das Schreckensszenario tatsächlich ist, weiß derzeit niemand so recht. Fakt ist, dass das IOC in allen Sportarten eine Ausgewogenheit der Geschlechter verlangt. Aktuell ist die Kombination die einzige Disziplin der Winterspiele, in der keine Frauen am Start sind.