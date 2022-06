FC Liverpool: Real-Star Nachfolger von Mo Salah beim Klopp-Team?

Mané: So lief mein letztes Gespräch mit Klopp

Ein angeblicher Plan B, der in diversen spanischen und englischen Medien kolportiert wird: Die Reds sollen sich um Marco Asensio von Real Madrid bemühen, sollte Salah das Weite suchen.

Für den spanischen Offensiv-Künstler müsste Liverpool knapp 40 Millionen Euro auf den Tisch legen, da der 26-Jährige noch bis 2023 an die Königlichen gebunden ist.

Real-Star könnte Salah beerben

Asensio traf in der vergangenen La-Liga-Saison zum ersten Mal in seiner Karriere zweistellig (10) und gewann mit Real die Meisterschaft sowie die Champions League. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Wie WhoScored darlegt, traf der Spanier sechs Mal als rechter Außenstürmer in Carlo Ancelottis 4-3-3-System, das auch Klopp spielen lässt. Dazu kamen drei Tore in zwei Einsätzen im offensiven Mittelfeld sowie zwei als Joker.

Ob Asensio das Format hat, Salah zu ersetzen, ist eine große Frage, bei den Königlichen konnte er sich auf den Flügeln nicht gegen Vinícius Júnior und Rodrygo behaupten, auch wenn sein Potenzial unbestritten ist: In der Liga bestritt er vergangene Saison nur 19 Einsätze von Anfang an, in der Champions League war er ab dem Viertelfinale nur noch Joker - im Finale gegen Liverpool verblieb er auf der Bank.