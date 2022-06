NBA: Kemba Walker in Drei-Team-Trade mit Charlotte Hornets von New York Knicks zu Detroit Pistons

Die New York Knicks haben Kemba Walker zu den Detroit Pistons getradet. Die Hintergründe des Drei-Team-Trades mit den Charlotte Hornets und Pistons.

In der Nacht des NBA Drafts 2022 haben die New York Knicks mit einem Trade für Aufsehen gesorgt! (SERVICE: Magic überraschen mit Nummer 1 Pick!)

Die Knickerbockers verschifften den viermaligen All-Star Kemba Walker zu den Detroit Pistons, nachdem der Point Guard in der vergangenen Saison im Big Apple enttäuscht hatte.

Der 32-Jährige, der aktuell 9,2 Millionen Dollar verdient, legte in 37 Einsätzen nur 11,6 Punkte und drei Rebounds im Durchschnitt für New York auf. In Detroit hat Walker aber auch keine Zukunft.