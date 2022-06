Skateboarder Tyler Edtmayer hat eine erneute Olympia-Teilnahme in Paris 2024 fest im Blick. © Imago

„Das ist mein großes Ziel, und ich erwarte von mir, dass ich es dahin schaffe“, sagte Edtmayer in einer Medienrunde vor dem Actionsport-Festival MASH in München.

In Tokio hatte Edtmayer bei der olympischen Premiere der Skateboard-Wettbewerbe für Aufsehen gesorgt, weil er trotz eines gebrochenen Armes an den Start gegangen war. Am Ende verpasste er das Finale und belegte Platz 15.