Lahm betont Bedeutung von Inklusion bei EURO 2024

Der frühere Nationalmannschafts-Kapitän Philipp Lahm hat in seiner Rolle als Turnierdirektor der EURO 2024 in Deutschland die Wichtigkeit des Themas Inklusion betont und dahingehend Erfahrungen bei den Nationalen Special Olympics in Berlin gesammelt.