NBA-Draft 2022: Orlando Magic machen Pablo Banchero zum Nummer 1 Draft Pick

„Ich kann nicht glauben, was gerade geschehen ist. Ich wollte in die NBA, aber das habe ich nicht erwartet“, sagte Banchero, nachdem er von Commissioner Adam Silver als Erster auf die Bühne gerufen wurde.

Vor dem Draft hatte NBA-Insider Adrien Wojnarowski noch getwittert, dass die Magic aller Voraussicht nach Jabari Smith zum Nummer 1 Pick machen würden. Letztlich war dem nicht so! Das Team von Franz und Moritz Wagner wählte stattdessen Banchero von der University of Duke.

Thunder sorgen für Aufsehen - Smith nach Houston

Der vermeintliche Top-Pick Smith (Auburn) wurde schließlich von den Houston Rockets an Position drei gezogen und musste auch noch Chet Holmgren den Vortritt lassen. Der Gonzaga-Star wird in Zukunft für die Oklahoma City Thunder auflaufen, die in der ersten Draft-Runde am aktivsten waren. (Holmgren: Das Einhorn des NBA-Drafts)