Martin Hinteregger: Vertrag nicht aufgelöst! Pikantes Detail in Statement von Eintracht Frankfurt

"In aller Form entschuldigen": Hintereggers Abschied im Video

Sein Verein Eintracht Frankfurt vermeldete am Donnerstagmittag, der Österreicher habe sich entschieden, „seine Karriere als aktiver Profifußballer zu beenden“.

Hinteregger selbst verabschiedete sich via Instagram von den Fans des Europa-League-Siegers. Er werde „dem Adler im Herzen für immer verbunden bleiben“. ( Das Hinteregger-Statement im Wortlaut )

Hinteregger-Vertrag nicht aufgelöst

Ein unscheinbares Wort, das in der Praxis aber einen gewaltigen Unterschied ausmacht. Der Vertrag des Abwehrspielers wurde nicht aufgelöst, sondern nur ausgesetzt. De facto steht der Innenverteidiger weiter bei den Hessen unter Vertrag. Und zwar bis 2024.

Das heißt allerdings nicht, dass Hinteregger, falls er es sich in naher Zukunft doch anders überlegt, seine Karriere bei den Hessen ganz normal fortsetzen kann. Die Trennung ist beschlossen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Frankfurt will sich absichern

Nach SPORT1-Informationen will die Eintracht auch die Gefahr umgehen, dass Hinteregger plötzlich ablösefrei auf dem Markt ist. Falls der Abwehrspieler seine Meinung über kurz oder lang ändert und seine Karriere doch noch fortsetzen will, ist er vertraglich weiter an die Hessen gebunden. Folglich müssten interessierte Vereine erst mit der SGE sprechen und eine mögliche Ablösesumme aushandeln, bevor sie den Spieler unter Vertrag nehmen können.