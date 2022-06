Was ein Ex-Schalker mit dem Haller-Deal des BVB zu tun hat

Der Nachfolger von Erling Haaland beim BVB ist gefunden: Sébastien Haller wechselt in den Pott – und ausgerechnet ein Ex-Schalker steckt hinter diesem Mega-Deal! (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Wie SPORT1 erfuhr, führten die Dortmund-Bosse um Hans-Joachim Watzke und Sebastian Kehl in den vergangenen Wochen auch Gespräche mit Klaas-Jan Huntelaar.

Hintergrund: Der ehemalige Topstürmer und Publikumsliebling von S04 (2010 bis 2017 und 2021) arbeitet mittlerweile im Management bei Ajax Amsterdam. Nach seinem Ende als aktiver Profi heuerte Huntelaar bei Ajax, für das er einst in 257 Spielen 158-Mal traf, an und unterschrieb bis 2024.

Huntelaar in sämtliche Ajax-Transfers mit eingebunden

Der 38-Jährige unterstützt nach der Entlassung von Marc Overmars seit März den Technischen Direktor Gerry Hamstra. „Wir wussten von seinen Interessen und seinen Ambitionen, in Zukunft Technischer Direktor bei einem Profiverein zu werden“, wurde Ajax-Boss Edwin van der Sar damals zitiert. „Aus diesem Grund konnte er uns seit dem Sommer einige Male besuchen und hat an Sitzungen der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats teilgenommen.“

Als rechte Hand Hamstras ist der „Hunter“ in alle Transfers involviert – so auch in den von Haller zum BVB. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)