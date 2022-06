Finals: Sarah Wellbrock siegt über 1500 m Freistil

Die Olympiadritte Sarah Wellbrock hat sich bei den deutschen Schwimm-Meisterschaften im Rahmen der "Finals" in Berlin souverän den Titel über 1500 m Freistil gesichert. Die Magdeburgerin, die sich auf ihr Jurastudium konzentriert und deshalb auf die Teilnahme an der WM in Budapest verzichtete, siegte in 16:29,25 Minuten und war durchaus zufrieden.