Takayama vs. Frye: Unfassbarer MMA-Fight 2002 - heute ist Takayama Pflegefall

Yoshihiro Takayama seit 2017 gelähmt

In einem Sechs-Mann-Tag-Team-Match misslang dem damals schon 50 Jahre alten 1,96-Meter-Mann ein Sunset Flip, eine recht alltägliche Aktion, bei der ein Wrestler mit einem Vorwärtshecht über seinen Gegner springt, um ihn dann an den Beinen herunterzuziehen und in eine Schulterposition zu bringen.