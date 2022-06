Die Finals: Dauser erneut Mehrkampf-Meister

Kunstturner Lukas Dauser hat bei den deutschen Meisterschaften im Rahmen der „Finals“ in Berlin seinen Mehrkampf-Titel erfolgreich verteidigt.

Kunstturner Lukas Dauser hat bei den deutschen Meisterschaften im Rahmen der „Finals“ in Berlin seinen Mehrkampf-Titel erfolgreich verteidigt. Der Unterhachinger, Olympia-Zweiter am Barren 2021 in Tokio, siegte vor dem Berliner Philipp Herder und Glenn Trebing aus Hannover.