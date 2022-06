LoL: 23 Siege in Folge! T1 baut Rekordserie weiter aus

Rekordweltmeister T1 baut die eigene Siegesserie in der LCK weiter aus Nunmehr 23 Siege in Folge stehen beim amtierenden Spring Split Champion auf dem Konto. © T1lol

Seit 22 Spielen ist Rekordweltmeister T1 ungeschlagen in der LCK unterwegs. Nun bekam es das Team um Superstar Faker am 3. Spieltag mit Liiv SANDBOX zu tun.

In den vergangenen Wochen und Monaten gab es ausschließlich ein einziges Team, dem es gelang, T1 zu stoppen. Bekanntlich gewann RNG das Finale des MSI 2022 mit 3:2 gegen den amtierenden LCK-Champion und dennoch scheint sich das Team nichts von der knappen Niederlage anmerken zu lassen.

Nach nunmehr drei Spieltagen steht T1 weiterhin ungeschlagen an der Spitze der koreanischen League-of-Legends-Liga und hat auf nationaler Ebene mittlerweile 23 Spiele in Folge gewonnen. Lediglich GEN G, das ebenfalls mit drei Siegen und keiner Niederlage gestartet ist, kommt an den aktuellen Tabellenführer heran.