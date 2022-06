FIFA: TimKalation Kolumne #26: Über Gerichtsverfahren und FIFA 23 Gerüchte

Anzeige

TimKalation über die Zukunft zu FIFA 22 © TimKalation / EA Sports / SPORT1

Tim Kalation

Sich vor Gericht wiederfinden, weil man jemanden online beim FIFA zocken beleidigt hat? Ungewöhnlich, aber doch letztens geschehen. Unabhängig vom Ergebnis ist die Berichterstattung zumindest fragwürdig. TimKalation erklärt warum.

Sommer, Sonne, Gerichtsverfahren und FIFA 23 Gerüchte.

Hatte überlegt FIFA 23 Gerüche, anstatt Gerüchte zu schreiben. Aber klang irgendwie unappetitlich.

Wir sind mittendrin im Sommer 2022 und neigen uns damit, nachdem nun auch das TOTS in FIFA beendet ist, langsam dem Ende des aktuellen Titels zu. Merkt man auch daran, dass wieder vermehrt PES; Pro Evolution Soccer gespielt wird.

Ach ne, ist ja jetzt eFootball. eFootball 2022, um genau zu sein. Diesen Namen trägt das Spiel, seitdem es nach einem medial verheerend abgestraften ursprünglichen Release mit einem riesigen Update verbessert wurde. Und es macht tatsächlich Spaß! Ganz anderer Ansatz das Gameplay betreffend, aber für mich persönlich sehr spaßig. Und sogar kostenlos auf allen Plattformen spielbar.

Aber über eFootball 2022 soll es heute nicht gehen. Es ist Sommer! Vermehrt wird wieder Zeit draußen verbracht und die gemütliche Couch gegen Sonnenschein und schöne Natur getauscht. FIFA 22 klingt aus, man testet vielleicht noch den ein oder anderen Shapeshifter der aktuell ins Spiel gebracht wurde und überlegt sich, ob der wöchentliche Grind auf achte Siege in Division Rivals und mehr als elf Siege in den Finals noch lohnt. Und während man so im alljährlichen Sommerloch steckt, erfährt man plötzlich, dass es ein Gerichtsurteil gab. Thema Beleidigungen zwischen FIFA-Streamern, esports-Pros oder auch einfach nur emotional aufgeladenen Gamern.

FIFA: Gerichtsverfahren wegen Beleidigungen

Die Beteiligten sind in der Szene keine Unbekannten und das was vorgefallen ist; nämlich Beleidigungen in beide Richtungen, ist selbstverständlich nicht schön. Wer was und wie geäußert hat in der Situation, oder wer nun mehr über die Stränge geschlagen hat, möchte ich nicht bewerten. Kann ich nicht und steht mir nicht zu. Ich betrachte die Situation neutral und merke an, dass es eine Besonderheit ist und es der erste mir bekannte Fall der FIFA-Szene ist, der vor Gericht ging.

Den ein oder anderen wird das Urteil sicherlich aufhorchen lassen, da tatsächlich der überwiegende Teil aller Gamer, egal um welchen Titel es geht, davon ausgeht, dass „sowieso nichts passiert“ und dementsprechend kennen wir alle Beleidigungen per Nachrichten etc. nur zu gut.

Losgelöst von dem aktuellen Fall, der nun ob seines Gerichtsurteils Bekanntheit erlangt hat.

Was mich jedoch sehr gewundert und auch irritiert hat, ist die Art der Berichterstattung darüber.

kicker eSport [sic!] widmete dem Fall einen eigenen Artikel und berichtete in diesem aus der Sicht des namentlich genannten Klägers. Der Beklagte wurde nicht erwähnt und alle Aussagen in jenem Artikel wurden einseitig veröffentlicht. Zum einen wundere ich mich sehr, dass Details des Verfahrens und dessen Ablauf, sowie Summen bzgl. Strafe und Kosten so freigiebig in solch einem Artikel veröffentlicht werden, zum anderen, dass der Beklagte nicht zu Wort gekommen. Ein Bericht zu einem, laut des Beklagten zum Teil noch laufenden Verfahren, sollte maximal neutral sein und nicht nur einer Seite Raum bieten. Mir ist wohl bewusst, dass Gerichtsverfahren teilweise öffentlich sind und Urteile im Nachgang unter Umständen einsehbar sind.

Neutrale Berichterstattung? Fehlanzeige.

In jedem Fall hatte der Beklagte durch den Artikel des kickers nun den Druck sich öffentlich zu äußern. In dieser Äußerung wurden einige Sachverhalte berichtigt und lassen Zweifel an der Recherche des kickers aufkommen. Mindestens eines Sorgfaltsgebots. Ob diese Art des medialen Drucks nun zwingend notwendig war, vor allen in dieser qualitativen Form; darf jeder Mensch für sich selbst entscheiden.

Was kann man aus der Tatsache des Gerichtsverfahrens mitnehmen? Auf der einen Seite, dass man möglichst in allen Lebenslagen respektvoll miteinander umgeht, ja, ist nicht immer leicht, wenn Emotionen involviert sind. Geht mir auch so; vermutlich jedem.

Zum anderen, dass man mit entsprechenden Maßnahmen maßvoll umgeht. Sprich; vielleicht reicht es in den meisten Fällen sich im Nachgang miteinander auszutauschen und die Angelegenheit untereinander zu besprechen und eine deeskalierende Lösung zu finden. Was nicht bedeutet, dass ich dem Kläger sein Recht absprechen möchte den rechtlichen Weg zu gehen. Wenn das Innere keinen anderen Weg gesehen hat, dann ist dies so. Ich plädiere nur für einen möglichst maßvollen Umgang miteinander.

Vorher, währenddessen und im Nachgang. Welches Maß entsprechend angemessen ist, ist selbstverständlich individuell und je nach Vorfall unterschiedlich.

Was gibt es sonst noch?

Ach ja! FIFA 23 Gerüchte. Traditionell entstehen im Sommer die ersten Gerüchte zum neuen Teil. Natürlich auch dieses Jahr. Die bisher spannendsten lauten: Juventus Turin kommt zurück und der Ersatz Piemonte Calcio ist nicht mehr notwendig. Und es soll keine Positionskarten mehr geben. Also soll das Umwandeln eines Stürmers zu einem defensiven Mittelfeldspieler nicht mehr möglich sein. Ein bisher probates Mittel, um beispielsweise den Wunschstürmer über einen Innen- und Außenverteidiger zu verlinken und so ins Team zu bekommen.

Stattdessen hätten Karten dann zwei Positionen; ein linker Verteidiger kann auch rechts spielen, oder ein Stürmer auf den linken Flügel ausweichen können. Wenn dies so kommt, hätte der Aufbau eines Teams ganz neue Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen. Zusätzlich bedeutet dies, dass eine weitere Kategorie Karten in den Packs wegfällt.

Auch gibt es Gerüchte um ein neues Chemiesystem. Nicht mehr basierend auf Werten bis 100, sondern ein System nach Sternen.

In Kombination kann dies zu einem frischen Ansatz führen und eine große Änderung sein. Lassen wir uns überraschen, ob es kommt und wie es letztlich gestaltet ist.

Gehabt Euch wohl, holt Euch keinen Sonnenbrand und lasst es Euch gut gehen!