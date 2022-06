Tour de France: Simon Geschke und Max Walscheid kritisieren Veranstalter: "Kein Actionfilm"

Allerdings sorgt die diesjährige Ausgabe schon vor dem Startschuss in Kopenhagen für Gesprächsbedarf im Teilnehmerfeld. Speziell die Etappenplanung birgt für die deutschen Cofidis-Profis Max Walscheid und Simon Geschke Anlass zur Kritik. (NEWS: Alles zur Tour de France)

„Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich kein Problem habe zu sagen, dass das einem auch Angst macht“, gab Walscheid mit Blick auf die erste Woche in der Sportschau -Reihe „Deine Tour“ zu.

Geschke kritisiert großes Risiko der Veranstalter

Sein Teamkollege schlug in dieselbe Kerbe. „Auf die erste Woche freue ich mich überhaupt nicht“, sagte Geschke und schob deutliche Kritik an den Organisatoren hinterher: „Was ich wirklich bemängele ist: Die Organisation weiß, dass die erste Woche supernervös ist und die Fahrer wirklich um jeden Zentimeter kämpfen.“ (SERVICE: Gesamtwertung)

Dabei habe der Tour-Etappensieger von 2015 kein Problem damit, dass das Streckenprofil spektakulär sei, aber es werde definitiv ein Risiko in Kauf genommen, was es für die Fahrer supergefährlich mache. „Die Tour de France ist halt kein Actionfilm.“

Schwieriges Streckenprofil in Tour-Woche eins

Schaut man sich die Etappen der ersten Woche genauer an, steckt in der Kritik der beiden deutschen Radprofis durchaus ein wahrer Kern. Mit drei Etappen in Dänemark startet die Tour 2022 und diese werden eines gemeinsam haben: einen unberechenbarer Seewind. Von den Fahrern wird vom Start weg höchste Konzentration verlangt.