DBB-Team ohne Benzing gegen Estland und Polen

Robin Benzing spielt mit der deutschen Nationalmannschaft nicht in der WM-Qualifikation. Der Routinier erklärt, weshalb er fern bleibt.

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft muss in den kommenden beiden WM-Qualifikationsspielen unter anderem auf Kapitän Robin Benzing verzichten.

Wie die verletzten Jonas Mattisseck (Alba Berlin) und Michael Kessens (Telekom Baskets Bonn) wird auch der 33-Jährige für die Partien am 30. Juni in Estland und drei Tage später gegen Polen (beide 18.00 Uhr/MagentaSport) in Bremen fehlen.