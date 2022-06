Eintracht Frankfurt: Martin Hintereggers bemerkenswertes Rücktritts-Statement im Wortlaut

Wie die SGE am Donnerstag in einer Pressemitteilung mitteilte, habe sich der 29-Jährige dazu entschieden, „seine Karriere als aktiver Profifußballer zu beenden“. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Hinteregger erklärt Karriereende

„Ich hatte bereits im vergangenen Herbst erste Gedanken, nach der Saison aufzuhören. Ich habe mich sportlich in einer schwierigen Phase befunden: Meine Leistungen waren schwankend. Die Siege haben sich nicht mehr so gut angefühlt, dafür tat jede Niederlage doppelt so weh.

Mein Leistungsschub im Frühjahr und unsere gemeinsamen Erfolge in der Europa League haben mich dann umso mehr motiviert, mich mit einem großen sportlichen Erfolg zu verabschieden. Den Sieg in der Europa League habe ich deswegen so ausgiebig genossen, weil ich da schon wusste, dass es meine letzte große Siegesfeier mit den fantastischen Fans in dieser Stadt sein würde, die meine zweite Heimat geworden ist.