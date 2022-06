Konsequenz aus Politik-Affäre: Hinteregger beendet Karriere

Frankfurt am Main (SID) - Europa-League-Sieger Martin Hinteregger (29) beendet als Konsequenz der Affäre um Geschäftsbeziehungen zu einem rechtspopulistischen Politiker seine Fußball-Karriere. Darüber informierten der langjährige österreichische Nationalspieler und sein Verein Eintracht Frankfurt am Donnerstag in einer Pressemitteilung. Der Vertrag des Innenverteidigers wurde demnach auf eigenen Wunsch aufgelöst.