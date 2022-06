Bundesliga: Hammer bei Eintracht Frankfurt! Martin Hinteregger macht Schluss

So wild war Hintis Partynacht!

Der Österreicher verlässt nicht nur den Europa-League-Sieger, sondern hängt seine Fußballschuhe als Konsequenz der Affäre um Geschäftsbeziehungen zu einem rechtspopulistischen Politiker sogar komplett an den Haken. Wie die SGE am Donnerstag in einer Pressemitteilung mitteilte, habe sich der 29-Jährige dazu entschieden, „seine Karriere als aktiver Profifußballer zu beenden“. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)