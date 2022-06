Die Finals in Berlin: Trampolin-Titel an Vogel und Adam

Fabian Vogel hat bei den deutschen Trampolin-Meisterschaften in Berlin seinen Titel in der olympischen Einzel-Konkurrenz erfolgreich verteidigt.

Fabian Vogel aus Bad Kreuznach hat bei den deutschen Trampolin-Meisterschaften im Rahmen der Finals in Berlin seinen Titel in der olympischen Einzel-Konkurrenz erfolgreich verteidigt. Der 27-Jährige setzte sich in der Max-Schmeling-Halle knapp vor dem Stuttgarter Matthias Pfleiderer und Miguel Feyh aus Ranstadt durch.