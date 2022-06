WM 2022, DFB-Team: Lothar Matthäus rechnet nicht mit WM-Teilnahme von Eintracht-Neuzugang Mario Götze

So stark ist Götze noch immer

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus kann sich eine Rückkehr von Mario Götze in die Fußball-Nationalmannschaft derzeit nicht vorstellen.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus freut sich über den Wechsel von Mario Götze zu Eintracht Frankfurt, kann sich eine Rückkehr des WM-Helden von 2014 in die Fußball-Nationalmannschaft derzeit aber nicht vorstellen.

Das bisher letzte seiner 63 Länderspiele (17 Tore) hat Götze im November 2017 absolviert. „Hansi Flick hat auf seiner Position eine ganz große Auswahl aus erfahrenen und jungen Talenten“, sagte Matthäus: „Wir haben Marco Reus, Thomas Müller, Kai Havertz, auch ein Jamal Musiala kann da spielen und ein Florian Wirtz kommt zurück. Deswegen würde ich mich an Marios Stelle auf das fokussieren, warum er nach Deutschland zurückgekommen ist, nämlich auf die Frankfurter Eintracht.“

Die Umstellung von der niederländischen Eredivisie auf die Bundesliga sei schwierig. Wenn er beim Europa-League-Sieger aber richtig performe und die Leistung stimme, so Matthäus, „dann hat Mario ganz sicher auch noch eine Chance, auf den WM-Zug aufzuspringen“. Die WM in Katar beginnt am 21. November. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)