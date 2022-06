Warzone Season 4 ist gestartet! – Alle Infos zur neuen Map, Waffen & Items

Am 22. Juni ist Warzone in die vierte Saison gestartet. Die Entwickler haben das Spiel mit neuen Waffen, Items, Operatoren und sogar einer frischen Map ausgestattet.

Der Name der neuen Season gibt auch schon erste Hinweise darauf, wie sich die Geschichte von Warzone weiterentwickeln wird. Es geht jetzt viel mehr um verlorenes Gold auf der Karte als um Nazis. Für viele Spieler ist das allerdings weniger relevant – es kommt mehr darauf an, wie die Meta durch die neuen Waffen, Operatoren und Map-Änderungen beeinflusst wird.

Warzone Season 4: Das ist neu

Mit der vierten Saison in Warzone wird nicht nur die alte Pazifik-Karte Caldera an einigen Stellen überarbeitet, sondern es steht auch eine komplett neue Karte zur Verfügung. Fortune‘s Keep hat etwas größere Ausmaße und ersetzt Rebirth Island – allerdings nur für kurze Zeit. Ab nächster Woche werden beide Maps in Rotation verfügbar sein.