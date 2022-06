Formel 1: Mick Schumacher steckt im fiesen Ferrari-Dilemma

Es hätte der Befreiungsschlag für Mick Schumacher werden können: Von Platz sechs aus ist der Sohn von Michael Schumacher in den Kanada-GP gestartet – nach einem starken Qualifying auf nasser Strecke. Auf Platz acht liegend hatte er im Grand Prix am Sonntag seinen ersten Punkt im Visier, als das Hybridsystem seines Ferrari-Motors den Geist aufgab .

„Sch****", fluchte Schumi junior am Funk. Später verriet er: „Einer der Elektromotoren ist komplett kaputt, weshalb wir das Auto stoppen mussten. Immer hart, sowas zu akzeptieren, aber noch härter, wenn du in den Punkten liegst und dann aufgeben musst."

Charles Leclerc musste in Montreal von hinten losfahren, weil sein Antrieb beim Rennen davor in Baku in Rauch aufgegangen ist. Mehr noch: Schon in Barcelona waren ihm Turbo und Wärmemaschine um die Ohren geflogen. Der Defekt aus Baku – offenbar eine Folge eben jenes Schadens.