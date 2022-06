Weltrangliste: DFB-Team klopft an Top 10 an, Brasilien vor Belgien

DFB-Team arbeitet sich in Weltrangliste nach vorne © AFP/SID/JOHN MACDOUGALL

Die deutsche Nationalmannschaft macht in der Weltrangliste weiter Boden gut und ist auf dem Weg zurück in die Top 10.

Die unter Bundestrainer Hansi Flick ungeschlagene deutsche Nationalmannschaft klopft in der FIFA-Weltrangliste wieder an die Top 10 an.